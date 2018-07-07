Bomba iddia! "Final maçı Cüneyt Çakır'ın"

2018 Dünya Kupası'nda heyecan katsayısı artmaya başlarken, final maçını hangi hakemin yöneteceği de şimdiden merak uyandırmaya başladı. Dünya Kupası'ndaki temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın çeyrek final maçlarına atanmaması ya yarı final ya da final maçını yöneteceği şeklinde yorumlanmaya başlandı. Hakem hocaları Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır'ın final şansını yorumladı.

MUSTAFA ÇULCU; FİNALİN TEK İSMİ CÜNEYT ÇAKIR



Collina'nın Arjantin-Nijerya maçındaki Rojo'nun tartışılan pozisyonu için, "Çakır doğru karar verdi" diyerek tam destek vermesi, turnuvadaki maç trafiği, kariyeri ve performansı göz önüne alındığında finalin tek ismi Cüneyt Çakır'dır.



Dünya Kupası'na tüm kıtalardan 34 hakem davet edildi. Bu hakemlerin 7'si hiç düdük çalamadan evlerine döndü. Arjantinli Pitana ve Hollandalı Kuipers 4'er maçla en çok görev alan hakemler oldu. Diğer hakemler grup aşamasında 1 veya 2'şer maç yönetti. Son 16 turunda Kuipers, İranlı Faghani, Senegalli Diedhiou, ABD'li Geiger, Meksikalı Ramos, Arjantinli Pitana, İtalyan Rocci ve Sloven Skomina görev aldı. Bu turdan sonra Özbek Irmatov, Alman Brych, El Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin ve Polonyalı Marciniak evlerine gönderdi. Bu isimler arasında bizi en çok şaşırtanı; UEFA'nın gözde hakemi Brych oldu. Alman hakem, Sırbistan-İsviçre grup maçının ardından ülkesine dönmek zorunda kaldı.



KARASEV YETERSİZ



Geriye kalan hakemlerden Pitana, Mazic, Kuipers ve Brezilyalı Ricci çeyrek final maçlarına atandı. Böylelikle bu isimlerin yarı final ve final yönetme ihtimalleri ortadan kalktı. Şimdi iki yarı final ve şampiyonluk maçları için üç hakem kaldı; İspanyol Lahoz, Sloven Skomina ve Cüneyt Çakır. Rus hakem Sergei Karasev de şimdilik kadroda ama böyle maçlar için yeterli bir isim değil. Hatta turnuvaya davet edilmesi bile Rusya'nın ev sahibi olmasından kaynaklandı.



AHMET ÇAKAR;



Dünya Kupası finalleri sadece hakemin o andaki formu değil, özgeçmişi, mazide yaşadığı başarılar ve tabii ki FIFA politikası ile ilgili. Son iki dünya kupası finalini Avrupalılar yönetti. Şimdiye kadar final yönetmemiş tek bir kıta konfederasyonu var. O da Asya. Ben finali Avrupa'dan değil de Avrupa dışındaki bir kıtadan bir hakemin yöneteceğini düşünüyorum. Eğer iş sırf hakemlik olsaydı pek tabii ki Cüneyt Çakır'ın yönetmesi asla sürpriz olmaz.