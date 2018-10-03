Bomba iddia! Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Montella geliyor...

Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılması artık saatlerle sayılırken, teknik direktör isimleri havalarda uçuşmaya başladı... bu isimler arasında Vincenzo Montella ismi sanki çeyrek adım öne çıkmış gibi duruyor.

İtalyan teknik adamın çeyrek adım öne çıkmasının nedeni ise gerçek bir hücum teknik direktörü olması. Roma, Fiorentina, Milan ve Sevilla’da çalışması. Ayrıca henüz 44 yaşında olması. Donnaruma’yı 17 yaşında birinci kaleci yapması. Montella, Fiorentina’dan Terim’in de öğrencisiydi.

Kaynak: Fotospor