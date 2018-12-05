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Bomba iddia! Fenerbahçe ve Trabzonspor Romario Benzar'a talip oldu

Rumen medyası Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Steaua Bükreş forması giyen Romario Benzar'i yakın takibe aldığını duyurdu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:48
Bomba iddia! Fenerbahçe ve Trabzonspor Romario Benzar'a talip oldu

Serkan Aşkın  Yeniakit.com.tr 

Ara transfer dönemine az bir süre kala Romanya medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. 

İki ezeli rakipten sürpriz sağ bek atağı!

Rumen medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Steaua Bükreş'te top koşturan Rumen futbolcu Romario Benzar'ı yakından izlediği ve ara transfer döneminde Bükreş'in kapısının çalacağı iddia edildi.

Hagi Galatasaray'a önermişti!

Öte yandan Rumen sağ beki Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi o dönem Viitorul forması giyerken sarı kırmızılı ekibe önermiş ancak transfer gerçekleşmeyince genç oyuncu Steaua Bükreş' imza atmıştı.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor!

Benzar'ın Bükreş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Transfermark'a göre piyasa değeri 2 milyon Euro. Bu sezon lig ve Avrupa maçları dahil olmak üzere 18 maçta forma giyerken 3 kezde fileleri havalandırmayı başardı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:48
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor
  3. Romario Benzar
  4. Steaua Bükreş
  5. Romanya
  6. Romario Sandu Benzar

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