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Bomba iddia! Beşiktaş'ın eski gol makinesi Galatasaray'a transfer oluyor

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı transfer edeceği iddia edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 11:38
Bomba iddia! Beşiktaş'ın eski gol makinesi Galatasaray'a transfer oluyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'ya kanca taktı. Ezeli rakibinin formasını giyerken oldukça başarılı bir sezon geçiren ve ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, düğmeye bastı.

Fatih Terim onay verdi!

11 Kasım'da biten Çin Ligi'nin ardından şu anda tatilini yapan 33 yaşındaki golcü oyuncunun yarım sezon kendilerine önemli katkı sağlayacağını düşünen teknik direktör Fatih Terim de bu transfere onay verdi. Çin'e gittikten sonra 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın kiraladığı, geçtiğimiz sezon yine devre arasında ise Göztepe'nin kiralayarak sezon sonuna kadar forma giydirdiği Demba Ba'ya aynı formülü uygulamak isteyen Cimbom'un, tecrübeli golcünün kulübü ve menajeriyle dirsek temasına girdiği öğrenildi.

Mali anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı maliyeti düşük oyunculara yönelen Cengiz yönetiminin, bu nedenle Demba Ba'da karar kıldığı kaydedildi. Beşiktaş 2 sezon önce kiraladığı Senegalli'nin hem kendisine hem de kulübüne herhangi bir bedel ödememişti. Göztepe ise cüzi bir miktarla Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.

(HT)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:38
  1. Galatasaray
  2. Demba Ba
  3. Beşiktaş
  4. Shanghai Shenhua
  5. Çin

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