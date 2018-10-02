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Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek bırakılamaz

Fenerbahçe eski teknik direktörlerinden Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Mario Been sarı lacivertli ekibin son durumunu yorumladı.

02 Ekim 2018 Salı 14:25
Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek bırakılamaz

Fenerbahçe'de 7 haftada alınan 4 mağlubiyet, teknik direktör Phillip Cocu'yla yolların ayrılacağı iddialarını beraberinde getirdi.

Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar, Türk basını kadar ülkesinde de büyük yankı uyandırıyor.

47 yaşındaki teknik adama, bir eleştiride 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Mario Been'den geldi.

''VOLKAN DEMİREL YEDEK BIRAKILAMAZ''

Oyuncuların hedef uğruna çalışmada sorunları olmadığını, kalite anlamında sıkıntılar olduğunu duyduğunu belirten Been, ''Feyenoord'da bende aynı sıkıntıları yaşadım. Finansal nedenlerden dolayı genç futbolcularla oynamak zorunda kaldım. Böyle olunca şampiyonluk için yarışma şansınız olmuyor. Ancak böyle bir durumu özellikle İstanbul'da kimse duymak istemez'' diye konuştu.

Been, Volkan Demirel'in yedek bırakılmasıyla ilgili de konuşurken, ''Volkan 11 yıldır kulübün içinde ve takımı bir arada tutan bir isim. Böyle önemli bir figürü yedek oturtmak son derece yanlış bir karar'' dedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:25
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Mario Been
  4. Volkan Demirel

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