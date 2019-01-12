Bolu'yu soyup soğana çeviren hırsızlar yakalandı

Bolu ve ilçelerinde 10 gün içinde 58 köy ve yayla evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, kiraladıkları araçlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlar takibe alındı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan İlçeleri’ne bağlı köy ve yayla evlerinden 10 gün içinde 58 hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheli görünen araç plakalarını takibe aldı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi.

Ekiplerin eş zamanlı yaptığı operasyonla şüpheliler M.A.Y, M.B, M.K, İ.A, ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö., Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı eşyalar ele geçirildi

İfadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfekleri, 248 adet tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler, antika olduğu düşünülen bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan, eldiven, keser, levye ve el fenerleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.