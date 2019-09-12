Boluspor'un Altay maçı hazırlıkları

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Giray Bulak yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra pas çalışması yaptı. Gol vuruşu çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik oyun ve germe egzersizleriyle tamamlandı. Ozan Evrim Özenç, Sincere Seth ve Bahadır Yağız takımdan ayrı çalıştığı idmanda, sakatlığı bulunun Gökhan Sazdağı ise yer almadı.

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