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Boluspor'da transferler için imza töreni

Kırmızı-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edilen Matic Fink ve Sparta Prag'dan alınan Vukadin Vukadinovic için imza töreni düzenledi

01 Şubat 2019 Cuma 15:05
Boluspor'da transferler için imza töreni

1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı futbolcular Matic Fink ve Vukadin Vukadinovic için imza töreni gerçekleştirdi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Necip Çarıkçı, törende yaptığı konuşmada, ara transfer döneminin gece yarısı itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, "İlk yarı sonunda 3 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Berkay Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı ve Uğur Akdemir. İhtiyacımız olan mevkiler için Sakaryaspor'dan stoper Burak Bekaroğlu, sağ bek ve sol bek oynayan daha önce Çaykur Rizespor'dan tanıdığımız Matic Fink ve Sparta Prag takımından Vukadin Vukadinovic'i kadromuza kattık." ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, transferlerin Boluspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye'de baktığımız zaman takımlar çok fazla transfer yaptı. Bizim çizgimiz belli. Biz de bunlara 3 futbolcu ile cevap verdik. Bir de her zaman Boluspor'un değeri olan genç futbolcularımız, altyapıdan yetişen oyuncularımız Tunahan Subaşı, Mustafa Çınar, Erkan Süer ve Abdurrahman Çağlar. Dört genç futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzalayarak ara transferi bitirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların santrfor mevkisine transfer yapılmasını beklediğini de kaydeden Çarıkçı, "Biz de bilmediğimiz, inanmadığımız santrfor transferini yapmadık. Bunun en büyük sebebi, eski futbolcumuz Rydell Poepon'un gelmek istemesi. Prensipte anlaştık ama maalesef Gazişehir Gaziantep üç santrfor almasına rağmen bırakmadı. Şu anda 2 santrforumuz var. Özgür Can ve Batuhan. Onlara güveniyorum, inanıyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil olan Matic Fink, Boluspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Eskiden tanıdığım birçok arkadaşım ile burada tekrar bir araya geldik. Boluspor'un ne kadar iyi ve potansiyelli bir kulüp olduğunu biliyorum. Bunu daha önceden de biliyordum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımız ve biz hak ettiğimiz yere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çekya'nın Sparta Prag takımından renklere bağlanan Vukadin Vukadinovic, Bolu'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Eski kulübümden Semih Kaya çok iyi bir arkadaşımdır. Gelmeden önce onunla görüştüm. Çok iyi referanslar, çok güzel şeyler duydum. Burada bulunduğum için çok pozitif duygular içerisindeyim. Elimden gelen katkıyı takıma vermek istiyorum. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Boluspor'un yeni transferleri Fink ile Vukadinovic, kendileri için hazırlanan sözleşmeleri imzalayarak kulüp başkanı Çarıkçı ile fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:05
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