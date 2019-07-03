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Boluspor'da Giray Bulak dönemi

- Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Giray Bulak ile bir yıllık sözleşme imzaladı- Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı:"Yaklaşık 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz ve çok sevdiğimiz hocamıza yeniden kavuştuk"- Teknik direktör Giray Bulak:"Kendisi üreten, yetiştiren, değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
Boluspor'da Giray Bulak dönemi


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Giray Bulak ve yardımcı antrenörler katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, Bulak ile 2011 yılında Ankara'da görüştüğünü belirterek, "Orada tabii ki hocamızın kariyeri çok yüksekti ve yine yüksek. Hep Boluspor bütçesine göre hareket ettiğim için o gün anlaşamamıştık." dedi.

Teknik direktör Bulak ile 4-5 yıldan bu yana iyi ilişkilerinin bulunduğunu aktaran Çarıkcı, "Yaklaşık 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz ve çok sevdiğimiz hocamıza yeniden kavuştuk. Hocamızın kariyerinin, itibarının ve kişiliğinin Boluspor'a göre olduğuna inanıyorum. Onun da Boluspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.


- Bulak: "Takdir edilen kulüp olmak istiyoruz"


Giray Bulak ise 8 yıllık bir sabrın sonucunda Boluspor ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müthiş bir zamanlama, şimdi birlikteyiz ama her yıl en azından sezon başı kampı için geldiğim bir kent oldu. Lokasyonu, doğası ve çevresi muhteşem bir yer. İnsanı her zaman Türkiye'de takdir edilmiş bir yer. Kulüp yapısı, başkan ve yönetim sürekliliği her zaman değer görmüş bir kulüp. Bir hoca için en avantajlı konu bu zaten. Bu sürekliliğin olması. Bu da bizim için avantaj."

Boluspor'un hedeflerinin hep yüksek olduğunu aktaran Bulak, "Tabii bu lig çok önemli. Spor Toto 1. Lig olmadan Süper Lig'e çıkılmıyor. Bu ligde olabilmek için Samsunspor'un, Sakaryaspor'un, Sarıyer'in ve diğer büyükşehir kulüplerinin harcadığı enerjiyi biliyorsunuz. 30 bin kişiye oynamalarına ve 50, 60, 70 milyon lira bütçe kurmalarına rağmen bu ligi yakalayamıyorlar." şeklinde konuştu.

Şu anda kulüplerin ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını ifade eden Bulak, "Dolayısıyla kendisi üreten, yetiştiren, değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız. Biz baştan kendimize hiç hedef koymadık. Zaman içerisinde inşallah bazı yerler yakalayabiliriz ama bugün tabii ki sadece bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından teknik direktör Giray Bulak, bir yıllık sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
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  4. Spor Toto 1. Lig

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