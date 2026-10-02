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Spor Boluspor’a FIFA’dan dev ceza
Spor

Boluspor’a FIFA’dan dev ceza

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Boluspor’a FIFA’dan dev ceza

Trendyol 1. Lig’de 8 haftada sadece 1 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Boluspor, FIFA’nın kararıyla bir kez daha sarsıldı. Kırmızı-beyazlıların transfer tescil tahtası 3 dönem boyunca kapatıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA’nın resmi kayıtlarına göre Boluspor’a 3 dönem transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti. Mali açıdan da zorlu bir süreçten geçen Boluspor, FIFA kararıyla 3 dönem boyunca yeni transferlerini tescil ettiremeyecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde kümede kalma mücadelesi verirken transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

 

8 haftada 1 puan

Trendyol 1. Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek puanını ligin 7’nci haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak elde etti. Boluspor, 8 haftada rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü.

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