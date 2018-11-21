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"Boluspor maçı bizim için final niteliğinde"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Bizim tek amacımız kazanmak ve tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Elimizden geleni yapıp hanemize 3 puan yazdırmak istiyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:18
"Boluspor maçı bizim için final niteliğinde"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 13. haftasında Boluspor ile yapacakları maçın, final karşılaşması niteliğinde olduğunu söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor maçının önemine dikkati çekerek hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kendi sahalarında yapacakları maçın ligdeki gelecekleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Milli maç arası bizim adımıza iyi oldu. Geçen hafta takıma kondisyon yükleme anlamında çalışmalar yapmıştık, şimdi ise Boluspor için taktik çalışıyoruz. Bizim tek amacımız kazanmak ve tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Elimizden geleni yapıp hanemize 3 puan yazdırmak istiyoruz. Çünkü Boluspor maçı bizim için final maçı niteliğinde." şeklinde konuştu.

Taraftarlara da seslenen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük gücümüz taraftar. Sahada ne kadar gücümüz olursa olsun taraftarsız başarılı olamayız. Şampiyonluk istiyorsak bunu tribünde de görmek lazım. Maç sırasında rakibin 'buradan çıkamayız' demesi, hakemin de kolay düdük çalamaması lazım. Bunu başaracak olan da sadece taraftarımız. Bu ligde Gaziantep'in Gazişehir'den başka takımı yok. Bu anlamda pazar günü Boluspor maçında 12. adamımızı tribünde görmek istiyoruz. Onların bize vereceği katkı galibiyeti kolaylaştıracaktır."

Adana Demirspor ile yapılan hazırlık maçına da değinen Mehmet Altıparmak, forma şansını fazla bulamayan isimlere görev verdiklerini, böylelikle devre arasında planlama yaparken bu oyuncuların performansını göz önünde bulunduracaklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:18
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  4. Mehmet Altıparmak
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