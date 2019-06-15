0553 313 94 23

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven tazeledi

- Necip Çarıkcı, olağan kongrede tek listeyle gidilen seçimde yeniden kulüp başkanlığına getirildi

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:28
Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven tazeledi


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Necip Çarıkcı seçildi.

Karaçayır Mahallesi'nde kulübe ait halı saha tesislerinde yapılan kongrede konuşan Çarıkcı, üç yıllık dönemindeki icraatları ve ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Çarıkcı, yeniden başkanlığa getirilerek güven tazeledi.

Olağan genel kurulun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çarıkcı, kongre sürecinin zor geçtiğini söyledi.

Aslında adaylık niyetinin olmadığını, bu işi gençlere ve yapmak isteyenlere devretmek istediğini belirten Necip Çarıkcı, "Çok adaylı bir beklenti varken son saatlerde maalesef bu adaylar çıkmadı. Ben kendimi emekliye ayırayım, ailemle zaman geçireyim istedim ama olmadı. Boluspor'a 30 senemi verdim. 13 yıl başkanlık yaptım. Yeniden başkan seçildim, hayırlı olsun." diye konuştu.

Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kulübün eski yöneticileri ve üyeler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:28
  1. Bolu
  2. Boluspor
  3. Kongre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FKÖ ve Hamas'tan Bahreyn çalıştayını akamete uğratma çağrısı
    1. FKÖ ve Hamas'tan Bahreyn çalıştayını..
    2. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    3. İdlib’de molozlar altında kalan..
    4. Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven..
    5. Sağanak yağışla gelen sel, otomobili..
    6. GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin..
    7. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    8. Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16..
    9. İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
    10. Otomobil ile hafif ticari araç..
    11. Osmaniye'de zincirleme trafik kazası:..
    12. TGF Federasyon Kupası’nda şampiyonluk..
    13. Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı
    14. Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
    15. Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmak..
    16. Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli..
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Nenad Lalovic İstanbul’da
    19. Tekirdağ'da hafif ticari araçla..
    20. Tataristan'da "Kutsal Bolgar Toplantısı"
    21. Domuz sürüsü şehre indi, korkan..
    22. Emekli Hakim Nusret Çiçek af konusunu..
    23. Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale..
    24. Jazeera Havayolu'nun İSG'den Kuveyt..
    25. Zeljko Obradovic: "Karakterli..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar..
    27. Ergin Ataman: "İki takım oyuncularını..
    28. Davutlar Sevgi Plajı’nda boğulan bir..
    29. İpek Soylu İsrail’de çiftlerde şampiyon
    30. Rusya'dan flaş dolar hamlesi!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu