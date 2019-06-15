Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven tazeledi





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına yeniden Necip Çarıkcı seçildi.

Karaçayır Mahallesi'nde kulübe ait halı saha tesislerinde yapılan kongrede konuşan Çarıkcı, üç yıllık dönemindeki icraatları ve ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Çarıkcı, yeniden başkanlığa getirilerek güven tazeledi.

Olağan genel kurulun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çarıkcı, kongre sürecinin zor geçtiğini söyledi.

Aslında adaylık niyetinin olmadığını, bu işi gençlere ve yapmak isteyenlere devretmek istediğini belirten Necip Çarıkcı, "Çok adaylı bir beklenti varken son saatlerde maalesef bu adaylar çıkmadı. Ben kendimi emekliye ayırayım, ailemle zaman geçireyim istedim ama olmadı. Boluspor'a 30 senemi verdim. 13 yıl başkanlık yaptım. Yeniden başkan seçildim, hayırlı olsun." diye konuştu.

Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kulübün eski yöneticileri ve üyeler katıldı.