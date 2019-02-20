Boluspor, evinde kazanmak istiyor

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, sahalarında oynayacakları Adanaspor ve İstanbulspor maçlarını kazanmak istediklerini belirterek, "Son haftada oynanan oyun ve mücadele beni memnun etti. Bu hafta bir çıkış yapmamız gerekiyor. Artık bu işin son noktasına geldik." dedi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerindeki antrenmanı izleyen Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını ancak Umut Meraş'ın Bursaspor'a transferi ile Melih Okutan, Guido Koçer ve Mustafa Durak'ın sakatlanmasının ardından takımın 9 maçtır toparlanamadığını söyledi.

Ara transfer döneminde çok sayıda futbolcuyla görüştüklerini dile getiren Çarıkcı, şunları kaydetti:

"İstediğimiz santraforu da alamadık. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarımızı ayırdık. Daha sonra teknik direktör Orhan Kaynak ile anlaştık. Geçen hafta Altay ile maç yaptık. O maçta takımımız berabere kalsa bile bizim üzüleceğimiz maçtı. Maçı son dakikada kaybettik. Bu son 10 haftada hem cezalılar hem de sakatlıklar nedeniyle bu puandayız."

Çarıkcı, sahalarında iki maç oynayacaklarını belirterek, "Bolu'da, Adanaspor ve İstanbulspor maçlarımız var. Bu maçlardan 6 puan almak istiyoruz. Son haftada oynanan oyun ve mücadele beni memnun etti. Bu hafta bir çıkış yapmamız gerekiyor. Artık bu işin son noktasına geldik." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Orhan Kaynak'ın da umutlu olduğunu aktaran Çarıkcı, "Takımın bu iki maçı alabilecek gücü ve kuvveti var. Bu ligde herkes, herkesi yenebiliyor. Takımımız Adanaspor'u yenerek çıkışa başlayacak." diye konuştu.

Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde yaptığı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.