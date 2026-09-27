  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik'ten fon soruşturmaları mesajı: Milletin birikimine kimse çökemez! Yanlış yapanlar hesabını verecek Mağdur vatandaş parasına kavuşacak! Başkan Erdoğan’dan fon krizi talimatı Fondaşlara hodri meydan! Biz, bizim mahallenin 2 milyarını yazdık! Siz de 11 milyarınızı yazabilir misiniz? Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz İstanbul’da yeni tünel için geri sayım! İBB beceremedi bakanlık yapıyor Çelik: Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Meclis’e çağrı: Anayasanın darbeci ruhu dimdik ayakta! Sadettin Saran derin nefes aldı! Aziz Yıldırım’dan son saniye kararı
Yerel Bolu ormanlarında korkutan yangın! Kızıl alevler kısa sürede yayıldı!
Yerel

Bolu ormanlarında korkutan yangın! Kızıl alevler kısa sürede yayıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu ormanlarında korkutan yangın! Kızıl alevler kısa sürede yayıldı!

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Hamdiye Erdönmez’in yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi. Yangında ölen Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez’in cansız bedenleri savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı
Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

Yaşam

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi
Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi

Yerel

Kayseri’de kereste fabrikasında yangın paniği! Ekipler faciayı önledi

Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti
Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

Yerel

Bilecik'te sobadan çıktığı değerlendirilen yangında baba ile kızı hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23