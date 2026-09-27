Bolu ormanlarında korkutan yangın! Kızıl alevler kısa sürede yayıldı!
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Hamdiye Erdönmez’in yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi. Yangında ölen Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez’in cansız bedenleri savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA