Yerel Bolu'nun 18 köy ve 4 mahallesinde 'Şap' alarmı! Karantina başladı!
Bolu'nun 18 köy ve 4 mahallesinde 'Şap' alarmı! Karantina başladı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, büyükbaş hayvanlarda bulaşıcı şap hastalığının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü kararıyla tam 18 köy ile 4 mahalle karantina altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı alarmı verildi. Bölgedeki büyükbaş hayvanları tehdit eden hastalığın tespit edilmesi üzerine acil önlemler alındı.

18 KÖY VE 4 MAHALLE KARANTİNADA

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla derhal karantina kararı alındı.

Karantina altına alınan yerleşim birimleri şunlar oldu: Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya mahalleleri.

HAYVAN HAREKETLERİ TAMAMEN DURDU

Alınan tedbirler kapsamında karantina bölgelerinde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilecek hayvanlara kontrollü geçiş izni verilecek.

Öte yandan, salgın riskini önlemek amacıyla üreticilerin yoğun olarak kullandığı Mudurnu Hayvan Pazarı da süresiz kapatıldı.

 

