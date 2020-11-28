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İSLAM Bolulu işadamından skandal tabela
İSLAM

Bolulu işadamından skandal tabela

Bolu Camlı Camisi'nin hemen bitişiğindeki binaya skandal bir tabela asıldı. Tabelada hayvan ve çıplak insan figürleri kullanılarak Kelime-i Tevhid yazısı oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:22:00 - 2020-11-28 22:28:42
Bolulu işadamından skandal tabela

Bolu Merkez'de bulunan Camlı Camii'nin hemen bitişiğindeki binaya hayvan ve çıplak insan figürlerinin bulunduğu bir tabela asıldı. Tabelanın açıklama kısmına ise hayvan ve insan figürleri kullanılarak oluşturulan Canlı Yazı'da Kelime-i Tevhid'in yazılı olduğu notu düşüldü. Tepkilere sebep olan tabelanın İşadamı Yurdaer Kalaycı tarafından asıldığı öğrenildi.

'Bunu kabul edemeyiz'

Yeniakit.com.tr ihbar hattına şikayette bulunan Bolulu bir vatandaş, söz konusu tabeladan rahatsızlığını dile getirerek, "Bizim inancımızda insan ve hayvan figürlerinin olduğu tablolar caiz değildir ki bu figürlerle bir sanat adı altında Kelime-i Tevhid'in yazılmasını asla kabul edemeyiz. Cami imamları ile yaptığımız görüşmelerde tabelaya engel olamadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Yurdaer Kalaycı'nın Darkent semtinde de bir Camii yaptırdığı öğrenilirken Camii duvarlarına Ayet-i Kerimelerin Arapçasını değil Türkçe meallerini yazdırdığı öğrenildi.

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