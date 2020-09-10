Bolu'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
BOLU (AA) - Bolu'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Ekiplerce araçta ve araçta bulunan Ramazan A. (35), Mehmet A. (35) ve Yusuf B'nin (40) üzerinde arama yapıldı. Aramada Ramazan A'nın iç çamaşırının içinde 32,75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.