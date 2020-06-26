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Aktüel

Bolu'da tarihi eser satma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:00:29 -
Bolu'da tarihi eser satma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemini satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara ve Konya'dan Bolu'nun Mengen ilçesi Gözecik köyü Ören mevkisine gelen 7 kişi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik zemin buldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değer biçtikleri tarihi eseri satmaya çalışan şüpheliler jandarma tarafından takibe alındı.

Şüpheliler, mozaiği alıcı gibi davranan jandarmaya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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