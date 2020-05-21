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Bolu’da, şiddetli rüzgar 15 metrelik ağacın üst kısmını yola devirdi

Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle 15 metrelik köknar ağacının üst kısmında bulunan 5 metrelik kısmı kırılarak yola düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:28:13 -
Bolu’da, şiddetli rüzgar 15 metrelik ağacın üst kısmını yola devirdi

Bolu’da, şiddetli rüzgar nedeniyle 15 metrelik köknar ağacının üst kısmında bulunan 5 metrelik kısmı kırılarak yola düştü.


Bolu’da, öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar kısa sürmesine rağmen etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Bahçelievler mahallesi Vardallı sokak üzerinde bulunan 15 metrelik köknar ağacının üst kısmında bulunan 5 metrelik kısmı kırılarak yola devrildi. Büyük bir gürültüyle araç ve yaya geçişinin yoğun olduğu sokağa devrilen ağaç parçası çevrede yaşayanların büyük korku yaşamasına neden oldu. Ağacın kırılan parçasının devrildiği sırada sokak üzerinde araç ve vatandaşların olmaması faciadan dönülmesini sağladı.


Yola devrilen ağaç parçası, belediye ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.


Ağacın parçasının devrdildiği sırada sokak üzerinde bulunan evinin balkonunda oturan Nail Kandemir, “Toz duman oldu. Rüzgar da olunca aşağı düştü. 2-3 saniye sürdü ama şiddetliydi. O sırada araç olsaydı daha kötü olurdu” dedi.

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