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Bolu'da sahte içki imalathanesine baskın

Bolu'da düzenlenen operasyonda sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir evde, 110 şişe sahte içki ele geçirildi.

30 Aralık 2018 Pazar 17:27
Bolu'da sahte içki imalathanesine baskın

Bolu'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcalar Mahallesi'nde bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararı doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 110 şişe sahte içki, 1 alkollü içki damıtma işleminde kullanılan düdüklü tencere, 1 ruhsatsız tabanca, 738 tabanca fişeği, 1 antika tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:27
  1. Bolu
  2. sahte içki operasyonu
  3. Bolu'da sahte içki imalathanesine baskın

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