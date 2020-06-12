  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:11:42 -
Bolu'da sağanak etkili oldu

BOLU (AA) - Bolu'da başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur kısa sürede su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Belediye, itfaiye ile AFAD ekipleri su baskınlarıyla ilgili yapılan ihbarları değerlendirerek müdahale etti. Bazı kent sakinleri ise ev ve iş yerlerine giren yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Kentte bulunan alt geçitlerde su birikintisi yaşanmazken özellikle Karaçayır, Sümer ve Tabaklar mahallelerinde caddelerde oluşan su birikintilerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı