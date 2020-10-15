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Aktüel Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:19:03 -
Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde 6 kilo 450 gram kubar esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, valize gizlenmiş 6 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mecit K. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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