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Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniçağa ilçesinde, asfalt yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:38
Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D- 100 yolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden Ekrem Şengönül (35) yönetimindeki 14 AZ 191 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait asfalt yüklü kamyon, kavşaktan TEM yolu yönüne dönüş yapan Ferhat Karadağ'ın (29) kullandığı 34 JA 202 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki Onur Zeray (21), yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Ferhat Karadağ ve devrilen kamyonun sürücüsü Ekrem Şengönül ile yanındaki Kenan Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Zeray'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Zeray'ın, Bartın Üniversitesi'nde okuduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ferhat Karadağ'ın hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:38
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