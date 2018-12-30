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Bolu'da kaçak sigara ve nargile tütünü operasyonu

Bolu'da İstanbul'a gittiği tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

30 Aralık 2018 Pazar 17:33
Bolu'da kaçak sigara ve nargile tütünü operasyonu

Bolu'da, TEM yolunda durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ile 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda durdurduğu kamyonda arama yaptı. İstanbul'a gittiği tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kamyon sürücüsü O.M. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:33
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Kaçak sigara
  4. kaçak tütün
  5. kaçakçılık operasyonu

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