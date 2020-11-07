  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:17:47 -
Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek buldu.

Çıkan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay