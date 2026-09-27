  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadirov rejiminin zulümlerini ifşa eden Çeçen aktivist Kadirov'a teslim edilecek! İslâm’sız insan potansiyel şer kaynağıdır Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir Eşimin ölümündeki karanlık aydınlansın! “7,5 yıldır adalet bekliyorum” AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti! YRP’li Doğan Bekin karar için tarih verdi O ilimizde karar verildi! Türkiye'nin savunma sanayi üssü olacak! Hulusi Akar'dan 'Terörsüz Türkiye' uyarısı! Süleymancılar, Alihan Kuriş'e reddiye yapacak mı? Müzakereciler vızır vızır çalışıyor ama kapılar kapalı! 27 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran Açıkladı: ABD 3 Hastaneyi Bombaladı, Hamaney Enkazdan Çıkarıldı!
Aktüel Bolu'da 41 kazanla pişirilen İskilip dolması 10 bine yakın kişiye ikram edildi
Aktüel

Bolu'da 41 kazanla pişirilen İskilip dolması 10 bine yakın kişiye ikram edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu'da 41 kazanla pişirilen İskilip dolması 10 bine yakın kişiye ikram edildi

Bolu'daki Çorumlular buluşmasında İskilip dolması için 41 kazan kuruldu. Odun ateşinde 18 saat pişen 600 yıllık lezzet 10 bine yakın misafire ikram edildi.

Bolu'da düzenlenen Çorumlular büyük buluşmasında İskilip dolması için 41 kazan kuruldu. Odun ateşinde 18 saat süren pişirme sürecinin ardından hazır hale gelen 600 yıllık lezzet, alanı dolduran 10 bine yakın misafire ikram edildi.

Bolu'da yaşayan Çorumluları bir araya getirmek ve kültürel değerleri pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonun hazırlık çalışmaları 35 gün sürdü.

Etkinliğin odağında Çorum'un tarihi lezzeti yer aldı. Dolmayı ustalar özenle hazırladı. Çorum kültürünün yaşatıldığı organizasyonda Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli de sürece dair açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar"

Bolu'da yaşayan Çorumlu vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dişli, "32 yıldır Bolu'dayım. 20 bine yakın Çorumlunun temsilciliğini yapıyoruz inşallah. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bugün 600 yıllık sanat yemeği, mirasımız, Çorum'un kültürü, İskilip'in mirası, saray sanat yemeği olan, sefer yemeği olan İskilip dolmasının ikramını, Bolulu dostlarla, protokolümüzle, misafirlerimizle, heyetimizle, Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya getirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Cumhuriyet tarihinde de ilktir"

Dişli, 41 kazanla pişirilen İskilip dolmasının Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. Yemeğin hazırlanma süresini ise şöyle anlattı: "Dünyanın pişirme süresi en uzun yemeği olan, 18 saat süren hazırlanışıyla beraber, 13 saat kısık ateşte pişen İskilip dolması bugün burada tarihi bir güne şahitlik ediyor. 41 kazan İskilip dolmasının hazırlanması ortalama 18 saat sürüyor ve 13 saatte kısık ateşte pişiyor."

Kurulan kazan sayısını derneğin önceki hizmetleriyle karşılaştıran Dişli, "Bu belki de Bolu tarihinde ilk, Cumhuriyet tarihinde de ilktir. Düğünlerimizde, etkinliklerimizde 10 kazan, 12 kazan bir hizmetimiz oluyordu lakin bugün burada 35 günlük bir etkinliğimiz, programımızın ardından bugün burada 41 kazanı Bolulu dostlarla, hemşehrilerimizle buluşturduk" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23