Bolu'da 41 kazanla pişirilen İskilip dolması 10 bine yakın kişiye ikram edildi

Bolu'da düzenlenen Çorumlular büyük buluşmasında İskilip dolması için 41 kazan kuruldu. Odun ateşinde 18 saat süren pişirme sürecinin ardından hazır hale gelen 600 yıllık lezzet, alanı dolduran 10 bine yakın misafire ikram edildi.

Bolu'da yaşayan Çorumluları bir araya getirmek ve kültürel değerleri pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonun hazırlık çalışmaları 35 gün sürdü.

Etkinliğin odağında Çorum'un tarihi lezzeti yer aldı. Dolmayı ustalar özenle hazırladı. Çorum kültürünün yaşatıldığı organizasyonda Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli de sürece dair açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar"

Bolu'da yaşayan Çorumlu vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dişli, "32 yıldır Bolu'dayım. 20 bine yakın Çorumlunun temsilciliğini yapıyoruz inşallah. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bugün 600 yıllık sanat yemeği, mirasımız, Çorum'un kültürü, İskilip'in mirası, saray sanat yemeği olan, sefer yemeği olan İskilip dolmasının ikramını, Bolulu dostlarla, protokolümüzle, misafirlerimizle, heyetimizle, Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya getirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Cumhuriyet tarihinde de ilktir"

Dişli, 41 kazanla pişirilen İskilip dolmasının Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. Yemeğin hazırlanma süresini ise şöyle anlattı: "Dünyanın pişirme süresi en uzun yemeği olan, 18 saat süren hazırlanışıyla beraber, 13 saat kısık ateşte pişen İskilip dolması bugün burada tarihi bir güne şahitlik ediyor. 41 kazan İskilip dolmasının hazırlanması ortalama 18 saat sürüyor ve 13 saatte kısık ateşte pişiyor."

Kurulan kazan sayısını derneğin önceki hizmetleriyle karşılaştıran Dişli, "Bu belki de Bolu tarihinde ilk, Cumhuriyet tarihinde de ilktir. Düğünlerimizde, etkinliklerimizde 10 kazan, 12 kazan bir hizmetimiz oluyordu lakin bugün burada 35 günlük bir etkinliğimiz, programımızın ardından bugün burada 41 kazanı Bolulu dostlarla, hemşehrilerimizle buluşturduk" dedi.