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Aktüel Bolu emniyetinden kısıtlamaya uyan vatandaşlara videolu teşekkür
Aktüel

Bolu emniyetinden kısıtlamaya uyan vatandaşlara videolu teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:41:58 -
Bolu emniyetinden kısıtlamaya uyan vatandaşlara videolu teşekkür

BOLU (AA) - Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara, yayınladığı video ile teşekkür etti.

Bolu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekiplerin uygulamalarına Bolu Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği personeli de havadan destek verdi.

İl genelinde kurallara ve kısıtlamalara uyan vatandaşlara teşekkür etmek amacıyla da İHA Büro Amirliği tarafından hazırlanan video paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Bolu halkı. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken denetimlerimize İHA Büro Amirliği olarak devam ettik. Kısıtlama kurallarına uyan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler, birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarla polis ekiplerinin oluşturdukları kontrol noktaları da yer alıyor.


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