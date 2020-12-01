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Aktüel Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:53:01 -
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sağanak ve sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.


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