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Aktüel Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Aktüel

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasından sonra ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:36:00 -
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekipleri tarafından yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı.

Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı.

Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı.

Yolun açılmasıyla birlikte trafik drone ile havadan görüntülendi.

 

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