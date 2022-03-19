Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı’ndan İstanbul istikametine trafik kapalı mı?
Bolu tüneli açık mı kapalı mı? Yurt genelinde yoğun bir şekilde kar yağışı sürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, şehirler arası trafik ise kilitlenme noktasına geliyor. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar da trafiği durma noktasına getiriyor. Son dakika! Bolu dağı tünelinde 18 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var. Peki Bolu Tüneli'nde trafik kazası mı var?
Son dakika haberi: Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yaralılar olduğunu biliyoruz" dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Tüneldeki kazaya 18 araç karıştı, 15 yaralımız var. Herhangi bir can kaybı bilgisi henüz yok. Kış şartları dolayısıyla bir yoğunluk var. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar vatandaşlarımız" dedi.