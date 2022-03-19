Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı’ndan İstanbul istikametine trafik kapalı mı?

Son dakika haberi: Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yaralılar olduğunu biliyoruz" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Tüneldeki kazaya 18 araç karıştı, 15 yaralımız var. Herhangi bir can kaybı bilgisi henüz yok. Kış şartları dolayısıyla bir yoğunluk var. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar vatandaşlarımız" dedi.