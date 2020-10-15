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Aktüel Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor
Aktüel

Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan trafik yoğunluğu, drone ile görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:36:59 -
Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde derz bakım çalışması nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünün dün ulaşıma kapanması üzerine trafik akışı, D-100 kara yolunun Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine veriliyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların yavaş seyretmesi nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

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