Bolu Beyi’nin tatlısından hiç yediniz mi? Tarihi hazinesi: Herkesin yeni gözdesi! Tüm haneye yetecek...

Bolu'nun lezzet mirası

Bolu'nun tarihi dokusunu ve kültürel zenginliğini yansıtan, tatlı severlerin yeni favorisi Bolu Beyi Tatlısı, pratikliği ve eşsiz lezzetiyle ön plana çıkıyor. Bu özel tatlı, Bolu'nun geleneksel tatlarını sofralarınıza taşıyarak, her lokmada unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Neler lazım?

Bolu Beyi Tatlısı'nı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 çorba kaşığı margarin

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1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

4 adet yumurta

Kreması için 3 su bardağı süt

Kreması için 4 çorba kaşığı un

Kreması için 1 su bardağı toz şeker

Kreması için 1 adet yumurta sarısı

Kreması için 1 paket vanilya

Hamurun Hazırlanışı

Su, margarin, bir tutam tuz ve biraz toz şekeri kaynatın.

Kaynayan karışıma unu ekleyip sürekli karıştırın.

Soğuyan hamura yumurtaları ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Pişirme Aşaması

Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili tepsiye sıkın ve 170 derecede pişirin.

Krema Nasıl Hazırlanır?

Süt, un, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilyayı karıştırarak pişirin.

Kıvam alan kremayı ocaktan alın.

Tatlıyı Finalize Edin

Soğuyan hamurları ikiye bölün, içlerine krema doldurun. Çikolata ve meyvelerle süsleyin.

Bolu Beyi Tatlısı'nın Sunumu

Bolu Beyi Tatlısı, profiterole benzer görünümüyle fark yaratırken, Bolu'nun lezzet mirasını yansıtan eşsiz bir tat sunar. Bu pratik ve lezzetli tatlı, özel günlerinizde veya keyifli bir çay saatinde sunabileceğiniz mükemmel bir alternatif olacaktır. Hazırlaması keyifli, tadı damağınızda kalacak Bolu Beyi Tatlısı ile tatlı sofralarınızı zenginleştirin. Afiyet olsun!