  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de sağlık sisteminde anormallikler sürüyor! Acil durumlarda bile müdahale edemiyorlar

ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Gündem Bölgeyi birbirine katan İran'dan Türkiye açıklaması: Memnunuz
Gündem

Bölgeyi birbirine katan İran'dan Türkiye açıklaması: Memnunuz

Suriye'de Rusya ile birlikte yıllardır kaos çıkartan İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan memnun olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:57:00 - 2023-01-14 10:06:56
Bölgeyi birbirine katan İran'dan Türkiye açıklaması: Memnunuz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarda bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşen Abdullahiyan, görüşme sonrasında mevkidaşıyla beraber bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında Abdullahiyan'a yöneltilen sorular arasında Türkiye ile Esed rejimi arasında devam eden müzakere süreci de vardır. Abdullahiyan, sürece ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin, iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz."

Türkiye ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerin bir sonraki adımı kapsamında tarafların dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı Ankara'da ağırlayabileceği öne sürülüyor.

Mepanews

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23