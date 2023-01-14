Bölgeyi birbirine katan İran'dan Türkiye açıklaması: Memnunuz
Suriye'de Rusya ile birlikte yıllardır kaos çıkartan İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan memnun olduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarda bulundu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşen Abdullahiyan, görüşme sonrasında mevkidaşıyla beraber bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Basın toplantısında Abdullahiyan'a yöneltilen sorular arasında Türkiye ile Esed rejimi arasında devam eden müzakere süreci de vardır. Abdullahiyan, sürece ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"İki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin, iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz."
Türkiye ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerin bir sonraki adımı kapsamında tarafların dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı Ankara'da ağırlayabileceği öne sürülüyor.
Mepanews