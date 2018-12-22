Bölgeye haçlı batı talip! Suriye’de gavurlar nöbet değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz gün Suriye’den askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından, bölgedeki en büyük destekçisini kaybeden terör örgütü YPG, Avrupa’nın kapısını çalmaya başladı. Fransa ve Almanya’dan ABD’nin çekilmesinden rahatsız olunduğu yönünde açıklamalar gelirken, ABD’nin kullanıp bir kenara attığı teröristler himayesi altına girecek yeni bir şemsiye arıyor.

Ortadoğu iştahları bitmiyor

Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Amerikan askerinin bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Sonuçta da ayrıldılar. Tabii Batılı ülkelerin ne yazık ki Ortadoğu coğrafyası üzerindeki iştahları bitmiyor. Bu yaklaşık olarak 200 yıldan beri oynanan bir oyun. Buradaki emellerinden vazgeçemeyecekleri gözüküyor” dedi.

Amaçları Türkiye’nin önünü kesmek

Terör örgütü PKK’nın kuruluşunda Fransa’nın rol aldığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “Bu teröristleri dünyada ilk besleyen Fransa olmuştur. Almanya’da bu terör örgütünün mensupları birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Avrupa’nın, Türkiye’nin önüne attığı takozlardan birisi bu örgüttür. Avrupa, Türkiye’nin ilerlememesi için ABD ise siyasi mülahazalarda bu örgüte destek veriyordu. Avrupa, Türkiye’nin güçlenerek kendisini geçmesini istemiyor. Attıkları bu adımların altında Türkiye’nin önüne geçme düşüncesi var” ifadelerini kullandı.

Avrupa terörü hep himaye etti

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli de, “Bizim için Avrupa cephesinden gelen açıklamalar sürpriz olmadı. Terör örgütü zaten 90’lardan beri Avrupa’nın himayesi altında varlık gösteriyor. Bu noktada ABD ile bazı Avrupalı devletler arasında danışıklı bir dövüş olabilir. ABD’nin kullanıp attığı terör örgütü, Avrupa’dan medet umuyor. Avrupa da çıkarları doğrultusunda bu örgütü sonuna kadar kullanmak istiyor” şeklinde konuştu.