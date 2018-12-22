THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Bölgeye haçlı batı talip! Suriye’de gavurlar nöbet değiştiriyor

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz gün Suriye’den askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından, terör örgütü YPG en büyük güvencesini kaybetti. Akit’e konuşan siyasetçiler ve uzmanlar, “ABD’nin kullanıp attığı terör örgütü, Avrupa’dan medet umuyor. Avrupa da çıkarları doğrultusunda bu örgütü sonuna kadar kullanmak istiyor” dediler.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
Bölgeye haçlı batı talip! Suriye’de gavurlar nöbet değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz gün Suriye’den askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından, bölgedeki en büyük destekçisini kaybeden terör örgütü YPG, Avrupa’nın kapısını çalmaya başladı. Fransa ve Almanya’dan ABD’nin çekilmesinden rahatsız olunduğu yönünde açıklamalar gelirken, ABD’nin kullanıp bir kenara attığı teröristler himayesi altına girecek yeni bir şemsiye arıyor.

Ortadoğu iştahları bitmiyor

Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Amerikan askerinin bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Sonuçta da ayrıldılar. Tabii Batılı ülkelerin ne yazık ki Ortadoğu coğrafyası üzerindeki iştahları bitmiyor. Bu yaklaşık olarak 200 yıldan beri oynanan bir oyun. Buradaki emellerinden vazgeçemeyecekleri gözüküyor” dedi. 

Amaçları Türkiye’nin önünü kesmek

Terör örgütü PKK’nın kuruluşunda Fransa’nın rol aldığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “Bu teröristleri dünyada ilk besleyen Fransa olmuştur. Almanya’da bu terör örgütünün mensupları birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Avrupa’nın, Türkiye’nin önüne attığı takozlardan birisi bu örgüttür. Avrupa, Türkiye’nin ilerlememesi için ABD ise siyasi mülahazalarda bu örgüte destek veriyordu. Avrupa, Türkiye’nin güçlenerek kendisini geçmesini istemiyor. Attıkları bu adımların altında Türkiye’nin önüne geçme düşüncesi var” ifadelerini kullandı.

Avrupa terörü hep himaye etti

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli de, “Bizim için Avrupa cephesinden gelen açıklamalar sürpriz olmadı. Terör örgütü zaten 90’lardan beri Avrupa’nın himayesi altında varlık gösteriyor. Bu noktada ABD ile bazı Avrupalı devletler arasında danışıklı bir dövüş olabilir. ABD’nin kullanıp attığı terör örgütü, Avrupa’dan medet umuyor. Avrupa da çıkarları doğrultusunda bu örgütü sonuna kadar kullanmak istiyor” şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. YPG
  3. Fransa
  4. Almanya
  5. ABD
  6. Akit
  7. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel
  8. PKK
  9. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  10. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019'da altın fiyatlarında geri çekilme görebiliriz"
    1. "2019'da altın fiyatlarında geri..
    2. "Kişi başı yıllık 7,6 kilogram balık..
    3. Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika..
    4. PKK'yı korku sardı! 'Bizi..
    5. CHP’den yine seçim hüllesi
    6. HDP belediye başkan adayları 2019..
    7. Vicdan yerlerde! 2 aylık bebek sokağa..
    8. Türk Eximbank 11 bin ihracatçı..
    9. Havacı astsubayların mahrem abisi..
    10. Artık 81 ilin tamamında var! Abone..
    11. 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar
    12. Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10..
    13. Türk Telekom hisselerinin devri..
    14. HDP belediye başkan adayları 2019..
    15. Transfer bombası! Fenerbahçe ve Gomis...
    16. HDP belediye başkan adayları 2019..
    17. Doğu Anadolu'da kış
    18. 2018'in asayiş uygulamaları bilançosu
    19. Genç "raketler" olimpiyatlarda ilki..
    20. İran'da piyasayı manipüle eden stokçu..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti