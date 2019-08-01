Bölgesel Amatör Ligine katılım başvuruları tamamlandı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2019-2020 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

Kayseri’yi yeni sezonda BAL’da Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor temsil edecek. Spor Toto BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153’ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 82’si geçen sezon Spor Toto BAL’da yer alan takımlardan, 63’ü yerel liglerden Spor Toto BAL’a yükselen takımlardan, 1’i FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8’i geçen sezon TFF 3.Lig’den düşen takımlardan oluşuyor.

29 Temmuz - 16 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 1. Saha Denetimi ve 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, grup kuraları çekilecek.

Yeni sezon müsabakalar 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.