Bölgesel Amatör Ligi Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyesporile karşı karşıya geldi.

Kilis Belediyespor’un gölünü 33 Hasan Özçelik , Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini Dakika 48 Cemre Atmaca, Dakika 84 Tauzmaine Shparivo kaydetti.

Kilis Belediyespor’dan Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan Selim Dağ 87 kırmızı kart ile oyun dışı kaldı

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