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Gündem Bölgelere konuşlandırılan birliklere talimat! Azerbaycan ve Türk orduları el ele
Gündem

Bölgelere konuşlandırılan birliklere talimat! Azerbaycan ve Türk orduları el ele

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatından görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 18:18:00 - 2021-04-07 18:23:03

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin 6 Nisan’da başlayan ortak askeri tatbikatının devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izlediği belirtildi.

Tatbikatların bir sonraki aşamasını izlemek üzere alana gelen Bakan Hasanov’un, açılan sahra kontrol merkezini ziyaret ederek tatbikatların seyri hakkında bilgi aldığı aktarıldı. Hasanov’un Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak tatbikatlarının yürütülmesi ile ilgili talimatlarını verdiği ifade edildi.

Hasanov’dan işgalden kurtarılan bölgelere konuşlandırılan birliklere talimat

Savunma Bakanı Hasanov’un Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Laçin, Kelbecer ve diğer işgalden kurtarılan bölgelerde konuşlandırılan birliklerin karargahları ile video konferans aracılığıyla temasa geçerek tatbikatların seyri ile ilgili gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Hasanov, Bakan Akar ile de görüştü

Daha sonra Hasanov’un eğitim merkezinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile video konferans ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İki mevkidaşın katılımcılara başarılar dilediği ifade edildi. Akar ve Hasanov arasından gerçekleştirilen görüşmede muhabere birliklerinin etkileşiminin iyileştirilmesinin, askerler arasında birleşik iletişim ve otomatik kontrol sistemlerinin düzenlenmesinin yanı sıra bu alandaki ortak çalışmaların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

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