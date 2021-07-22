Bölgede yaralar sarılıyor!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ve Rize'de meydana gelen sel felaketi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

3 bin abone elektriksiz kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir" denildi.

Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği, bölgenin bir an önce enerjiye kavuşturulması için ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

AFAD: 200 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

Meteorolojiden bugün alınan verilere göre, Hopa'da 83, Arhavi'de 74, Fındıklı'da 79,6, Çamlıhemşin'de 64,9 ve Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilo yağış düşmüştür. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir. "

Kızılay ekiplerini bölgeye sevk etti

Türk Kızılay, Artvin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye uzman ekiplerini gönderdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz bölgesi genelinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediliyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Selzedeler için Rize'de de çalışma yürüten Kızılay'ın, bölgeye görevlendirdiği takviye ekip Arhavi'ye ulaştı.

İlk aşamada, temiz su ihtiyacını karşılayan Kızılay ekipleri, mobil beslenme araçlarını da Arhavi'nin üç noktasına konuşlandırdı. AFAD ile koordineli olarak selzedelerin ihtiyaçlarını da belirlemek için bölgede çalışma yürüten Kızılay afet uzmanları, mobil beslenme araçlarıyla kumanya dağıtımı yapacak.

Gelişmeleri yakından takip eden Kızılay, bölgedeki selin etkilerini azaltmak için yardım faaliyetlerine devam edecek.

Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.

Küçük köye bağlı Orta Mahalle mevkisinde üç aracın seyrettiği yolun bir bölümünde sel nedeniyle kopma meydana geldi. Durumu fark eden sürücüler geri manevra yaparak sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Minibüslerden biri daha sonra sel sularına kapılarak dereye sürüklendi.

İki minibüste bulunan 13 kişi ile otomobildeki 5 kişilik aile, güvenli bölgeye geçerek cep telefonu ile ulaştıkları jandarmadan yardım istedi.

Yetkililer, Rize AKUT ekibini 8'i çocuk 18 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk etti.

Araçla belli bir bölgeye kadar gidebilen ekipler, dağlık bölgeyi de yürüyerek geçerek mahsur kalan kişilere ulaştı. Araçların bulunduğu Çifteköprüler mevkisine kadar çocuklardan bazılarını kucak ve sırtlarında taşıyan ekipler, bu kişileri daha sonra ilçe merkezine ulaştırdı.

- Bölgeyi ziyarete gelenler mahsur kaldı

Mençuna Şelalesi'ni görmek için Elazığ'dan eşi ve üç çocuğu ile bölgeye gelen Ahmet Aydın, AA muhabirine, sabah 7 gibi şelalenin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Çok yağmur yağdığı için dönmeye karar verdiklerini anlatan Aydın, dönüş sırasında yolda kopmalar olduğunu ve bazı noktalarda arabanın yarıya kadar suya girdiğini ifade etti.

Aydın, bir tur aracının daha yüksek yerde beklediğini gördüklerini belirterek, aracın suya kapılma ihtimalini gözönünde bulundurarak kendilerinin de orada beklemeye başladığını dile getirdi.

Eşi ve çocuğu ile bulunduğu araç suya kapılan Yunus Emre Balyemez ise kurtuldukları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Mençuna bölgesinde konakladıklarını ifade eden Balyemez, sabah uyandıklarında derenin coştuğunu gördüklerini ve bir an önce bölgeden ayrılmak için yola çıktıklarını aktardı.

Aşağıya doğru indiklerinde yolun çöktüğünü, aracın da bir anda kontrolden çıkmaya başladığına dikkati çeken Balyemez, araçtan çıktıklarını ve bölgede bulunan küçük bir kulübeye sığındıklarını kaydetti.

Kendilerinde bir şey olmadığını ancak eşyalarının araçla birlikte suya gittiğini vurgulayan Balyemez, çocuğunun küçük olduğu için yaşananlardan pek bir şey anlamadığını, oynatarak oyalamaya çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul'dan gezmek için bölgeye gelen Gökhan Aslan da ummadıkları kadar olumsuz şeyleri bir arada yaşadıkları için adeta şoke olduklarını söyledi.

Mençuna mevkisindeki bir tesiste konakladıklarını belirten Aslan, sabaha karşı şiddetli yağmurun gürültüsüyle uyandıklarını vurguladı.

Konakladıkları yerin önünden geçen derenin taştığını gördüklerini anlatan Aslan, "Yola doğruda taşıyordu ama biz hiç böyle bir şey görmediğimiz için normal kabul ettik." dedi.

Aslan, daha sonra tur aracı ile dönüş yoluna geçtiklerini, yolda bir aracın sele kapıldığını gördüklerinde ise panikle durduklarını dile getirdi.

Aracın içinden ailenin çıkarılarak güvenli alana alındığına işaret eden Aslan, ardından da kendilerinin araçla daha yüksek bir bölgeye çıkarak ekipleri beklediklerini sözlerine ekledi.