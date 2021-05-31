Bölgede tehlikeli gelişme! Rus askerlerine bombalı saldırı

Orta Afrika Cumhuriyetinde Rusya'ya bağlı askeri güçler bombalı saldırıyla hedef alındı.

Hükümet sözcüsü Ange Maxime Kazagui'nin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 3 Rus paramiliter askerinin yanı sıra iki Orta Afrika hükümet polisi de öldü.

Saldırının başkent Bangui'ye yaklaşık 400 km mesafedeki Berberati ve Bouar yerleşimleri arasındaki yolda gerçekleştiği bildirildi.

Ölü ve yaralıları tahliye etmek için bir Rus helikopterinin bölgeye gönderildiği de ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen olmazken, saldırının Kamerun'a yakın bir bölgede gerçekleştirilmiş olması dikkat çekti.

Rusya'nın Orta Afrika'daki varlığı

22 Mart 2018 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile işbirliğinden bahsetti. Bu, Bakanlığın Batılı medya kuruluşlarının "Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinin doğası ve içeriğine dair" yayınlarına yönelik bir yorum talebine cevaptı. Dışişleri Bakanlığı, diğer şeylerle birlikte şu ifadeyi kullandı,

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi tarafından oluşturulan BMGK 2127 Kararı onayıyla, Rusya Savunma Bakanlığı depolarından tahsis edilen hafif silahlar ve mühimmat, Orta Afrika ordusuna Ocak ayının sonları ve Şubat ayının başlarında sağlandı. Bu komitenin bilgisi dahilinde Rusya'dan 5 askeri ve 170 sivil eğitmen Orta Afrika Cumhuriyeti servis personelini eğitmek için gönderildi. Bu destek, ülkeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımlarla sıkı uyum içerisinde sağlandı."

Muğlak olarak bahsedilen sivil eğitmenlerin Kremlin bağlantılı Wagner paralı asker grubunun bir birimi olması yüksek ihtimal. Mart ayının başlarında bağımsız Rus internet haber kaynağı "znak.com" yeni bir grup paralı askerin Afrika'ya gönderildiğini öğrendi.

Znak.Com, Rus paralı askerlerinin bir başlık kıtaya gönderildiğinden bahseden ilk haber kaynağı değil. Daha önce Fransız radyo istasyonu Europe1, 2018 yılının Şubat ayında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rusların varlığından bahsederken, BBC Rusya da Sudan'da olası bir Wagner operasyonunu rapor etmişti.

Bu makalede Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ne olduğunu ve ülkedeki Rus varlığının hedeflerinin ne olabileceğini açıklanacak.

Arka plan

Orta Afrika Cumhuriyeti batı ve orta Afrika'da Fransız koloni imparatorluğu çökerken 1960 yılında bağımsız oldu. Bu tarihten beri ülke bir dizi diktatör tarafından yönetildi. Bunların en bilindiği kendini imparator ilan eden Jean-Bédel Bokassa. 1966 ile 1979 yılları arasındaki hakimiyeti birçok suçla anılıyor, bunlardan birisi de yamyamlık iddiaları. 2003 yılından beri, bazı sessizlik dönemleri olsa da, Orta Afrika Cumhuriyeti çok taraflı etnik ve dini bir çatışmanın içerisinden geçiyor. Ülke etkin bir şekilde, Hristiyan Anti Balaka ve Müslüman Seleka ittifakını oluşturan gruplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlı gruplar arasında bölünmüş durumda. Merkezi hükümet ülkenin çok az bir bölümü üzerinde kontrol sahibi. Fransız Liberation gazetesinin bir Birleşmiş Milletler raporundan yaptığı alıntıya göre, isyancılar etnik temizliğin yanı sıra haraç kesme ile yollarda geçiş parası alma gibi eylemler gerçekleştiriyor, bu da ekonomiyi boğuyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Elmas altın Uranyum ve diğer doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen aynı Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Nüfusun yarısı insani yardıma muhtaç durumda.

Çeşitli Afrika ülkeleri ve Birleşmiş Milletler barış gücü unsurları Orta Afrika Cumhuriyeti'nde düzeni sağlamaya çalışıyor. 2013 yılından beri bir Fransız misyonu da ülkede bulunuyordu. Bu Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından itibaren yedinci misyon. Fransız birlikleri isyancı grupları silahsızlandırmaya çalışıyordu. Fakat 2016 yılında tekrar tekrar tecavüzle suçlanan Fransız askerleri (çoğu paraşütçü ve deniz piyadesi) Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını terk etti ve misyonlarını tamamlayamadı.

Rusya Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giriyor

24 Mart 2018'de Fransız AFP ajansı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 60 kilometre mesafede Rus eğitmenlerin varlığından bahsetti. AFP'ye göre bu eğitmenler eskiden Bokassa'ya ait olan Berengo mülkünde konuşluydu. Bölgeye giden bir AFP muhabiri, çadırları ve askeri üniformalar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim veren Rusları gördü. Gazetecinin fotoğraf ve video çekmesine izin verilmedi.

AFP'ye göre çadırlar Bokassa'nın mezarının hemen bitişiğindeydi. İnternette erişilebilir olan fotoğraflardan, mezarın yerini belirlenebildi. Uydu görüntüleri yeni nesneleri, belli ki mezarın bitişiğindeki bu çadırları gösteriyor. Uydu görüntüleri arşivi Bokassa'nın mülkündeki bu nesnelerin 21-22 Ocak arası dönemde ortaya çıktığını gösteriyor.