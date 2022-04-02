Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesinin faydaları

Osmanlı Devleti mutfağının en önemli simgeleri arasında yer alan Türk kahvesi, o zamanlardan bu yana değerini hiç kaybetmeden sohbetlerimize gelmeyi başarmıştır. Öyle ki yemeklerden önce yemekler sonra veya kısa süreli buluşmalarımızda bile Türk kahvesi tüketiyoruz.

Türk kahvesinin faydaları

-Türk kahvesi yapımı en kolay enerji vericidir. Uyanık kalmayı sağlar, yoğun çalışma dönemlerinizde sizi destekler.

-Yemekten sonra Türk kahvesi yapımı adeta bir ritüeldir, bunun en büyük sebebi sindirimin rahatlamaya yardımcı olması.

-Depresyon etkilerini azaltmaya yardımcıdır ve stresi gidermede etkilidir.

-Türk kahvesi yapımıyla ve muhabbetleriyle, sosyalleşme araçlarımızdan biridir.

-Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur.

-Türk kahvesi yapımında cezvenin dibinde kalan ya da fincanın dibinde kalan telveler, Türk kahvesi peeling yapmak için kullanılabilir.

-Buzdolabı ya da dolaplarınızdaki kötü kokuların uzaklaştırılması için kullanılabilir.

-Kahve telvelerini kullanarak hazırlayacağınız maskelerle saçlarınızın parlak görünmesini de sağlayabilirsiniz.

-Türk kahvesi yapımından arta kalan telveleri, bitkilerinizin dibinde gübre olarak da kullanabilirsiniz.

Bol köpüklü Türk kahvesi kaç kaloridir?

Türk kahvesi fincanda çok güçlü bir içecek gibi dursa da aslında düşük kalorisiyle tam bir diyet dostu! 1 fincan şekersiz Türk kahvesi sadece 7 kaloridir.

Bol köpüklü türk kahvesi tarifi ve yapılış

4 Kişilik | Kolay

Bol köpüklü türk kahvesi malzemeleri

8 çay kaşığı Türk kahvesi

300 ml soğuk içme suyu

Bol Köpüklü türk kahvesi nasıl yapılır?

Cezve içerisine ilk önce kahve, eğer şekerli yapılacaksa şeker ve üzerine su eklenerek ocağa alınır. Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde bir tur karıştırın. Cezvenin altını açarak, üzerinde köpük görene kadar kısık ateşte pişirin. Kaynamaya başladığında ama taşmadan önce ateşten alarak, kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin. Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve fincanlara paylaştırın.

2 kişilik kahve nasıl yapılır?

Kişi başı 2 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı kahve kullanın. Kahve, su ve şekeri cezveyi ocağa koymadan önce karıştırın. Cezvenizi ocağınızın küçük gözüne koyun ve kısık ateşte köpüklenmesini bekleyin.

Yapılışı: Cezveye kahve ve şekeri koyun. Kısık ateşte yüzeyindeki köpük hafifçe kabarıncaya kadar bekletin.

Kahve nasıl muhafaza edilmeli?

Türk kahvesini küf ve bayatlamaktan korumanın en temel yolu şekerdir. Kahveyi sakladığınız kap muhakkak cam olmalı. Cam kavanoz içinde küp şeker bulundurduğunuzda kahvenin bayatlamasına engel olmuş olacaksınız. Orta boy kavanoz içine yaklaşık 5 kesme şeker atmanız yeterli olacaktır.

Kahve tazeliğini nasıl korur?

Paketlenmiş halde kavanoza koyulmalıdır

Kahvenin bayatlamasını önlemenin en önemli yolu kapalı muhafaza edilmesi gerektiğidir. Eğer hava alan bir kapta muhafaza ediliyorsa kahve en fazla 24 saat içerisinde bayatlayacaktır. Bu durumun önüne geçmek için kahvenizi paketle beraber kavanozda saklamanız gerekir.

Buzdolabında bekletmeyin

Kahvenin bayatlamasını önlemek için buzdolabında saklanması fikri yanlıştır. Dolabınız nemli bölgelerdir ve zamanla kahvenizde rutubetlenmeye neden olacaktır. Üstelik bayatlamakla kalmayıp zamanla topaklanıp küflenecektir.

Kahve çekirdeği

Kahvenizin bayatlamasını engellemenin bir diğer yolu da içerisine çekilmemiş kahve çekirdeği eklemektir. Orta boy kavanozun içerisine 4 adet eklenmiş kahve çekirdeği hem kokusunun kalıcı olmasını sağlayacak hem de bayatlamasını engelleyecektir.