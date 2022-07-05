Bol köpüklü latte kahve nasıl yapılır?

Bol Köpüklü Latte Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı granül nescafe

1 çay bardağı tam yağlı süt

1 tatlı kaşığı şeker (Kahveye)

Yarım çay bardağı sıcak ve ya soğuk (Karar sizin)

Süs;

Hazır tüp çikolata sosu

Kürdan

Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütünüzü presimize ekliyoruz ama şeker eklemesi yapmayın köpüğü söndürüyor tecrübeyle sabit ardından çok hızlı olmamak kaydıyla çırpıyoruz.

Çırpılan sütün köpüğü oluştuğu anda bardağımıza köklüyoruz. Kaynamış olan sıcak suyumuzu isteğe göre bunu soğuk suyla da yapabilirsiniz bizim tercihimiz ılık oldu o yüzden süt soğuk suyu sıcak kullandık. Sıcak suyumuza 1 tatlı kaşığı nescafe ve şeker ölçüsü yine damak tadınıza göre eklenip karıştırılır bunu çırpmıyoruz sadece kahveyi çözeltip yapmış olduğumuz köpüklü sütümüze döküyoruz. Kenarıdanda dökebilirsiniz ortadan da sorun olmuyor

Ve son olarak köpüğün kahve döktüğümüz yerdeki kahve kısmı kaşıkla temizleyip düzleyip süslemek için zemin hazırlıyoruz

Bu kısımda hazır tüp çikolata sosları kullandım kahvenin orta kısmından başlayıp spiral çiziyoruz çizim bittiktrin sonra kürdan yardımıyla önce içe daha sonra dışa doğru çiçek motifi yapıyoruz. Afiyet olsun.