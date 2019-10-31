Altaylı 'miktarı siz belirleyin' dedi... Davutoğlu'na bomba teklif!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmaları sürüyor. AK Parti ile ipleri koparan Davutoğlu'nun yeni oluşumu kasım ayı sonunda resmen ilan edilmesi bekleniyor. Gözlerin çevrildiği Davutoğlu'ndan gelen iddialı açıklamalar polemiğin fitilini ateşledi.

Davutoğlu'nun “Daha partiyi kurmadan oyumuz yüzde 13.” açıklaması Fatih Altaylı'nın da gündeminde. Altaylı, bugünkü yazısında bu iddiayı kaleme aldı. "Maşallah. Allah nazardan saklasın. Demek ki, kurdukları zaman yüzde 50-60 olacak" diye yazan Altaylı, teklifini köşesinde duyurdu:

"Ahmet Bey bu iddiayı yüksek tutarsa kredi çeker yine oynarım"

"Diyorum ki, “Ahmet Bey, istediğinize iddiaya varım. İlk seçimde yüzde 13 ve üzerinde oy alırsanız ben kaybedeyim. Altında alırsanız siz kaybedin. İddia miktarını siz belirleyin” Şunu da söyleyeyim. Ahmet Bey bu iddiayı yüksek tutarsa kredi çeker yine oynarım. Çünkü bu kadar garanti bir kazanca tüm bankalar kredi verir. Hem de limitsiz."