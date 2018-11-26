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Boksta büyük randevu

- WBC ağır sıklet şampiyonluk maçında Deontay Wilder ile Tyson Fury, 2 Aralık Pazar günü karşılaşacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:56
Boksta büyük randevu


İSTANBUL (AA) - Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile İrlandalı Tyson Fury, 2 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Muhammed Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield ve Lennox Lewis gibi efsane boksörlerin de kazandığı şampiyonluk kemeri için Wilder ile Fury, kozlarını ABD'nin Los Angeles kentinde paylaşacak.

ABD'li boksör Wilder, bugüne dek ringe çıktığı 40 maçı da kazanırken, bunların 39'unda rakiplerini nakavt etti. Fury ise 27 maçın tamamını kazanıp, 19'unda rakiplerini nakavt etmeyi başardı.

Pazar sabahı 07.00'de Staples Center'da başlayacak karşılaşma, DMAX'ten canlı yayınlanacak.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:56
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