Boksta Bulgaristan ile ikili kamp

KASTAMONU (AA) - Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki ikinci etap kampını sürdüren Erkek Milli Boks Takımı, Bulgaristan Erkek Milli Boks Takımı ile ikili kamp yapıyor.

Bulgaristan'dan gelen 8 sporcu ve 2 antrenör Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını sürdüren Türk sporcularla çalışmalarına başladı.

Milli takımı başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerle kamp yapmanın teknik ve taktisel açıdan sporcuları geliştirdiğini söyledi.

Kampın birçok fayda sağlayacağına inandığını ifade eden Nunez, "Çünkü her zaman yabancı sporcularla, farklı boksörlerle çalışmaya ihtiyacımız var. Modern boks artık bunu gerektiriyor. Şampiyonalar için bu pratiği yapmak önemli. Antrenmanlarımızın ardından Bulgaristan ekibiyle maçlarımız olacak. Bulgaristan her zaman boks konusunda iyi bir ülkedir. Bunu değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Nunez, Bulgaristan Milli Takımı'nın yaklaşık 1 hafta Kastamonu'da kalacağını kaydetti.











