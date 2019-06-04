Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği

Kastamonu’nda kamp yapan Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı için özel bir video çekti. Milli takım, başta şehit aileleri olmak üzere tüm Türkiye’nin bayramını kutladı.

Belarus’un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Oyunları’na hazırlanan Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı için özel bir video yayınladı. Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde kamp yapan Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, başta şehit aileleri olmak üzere, görevi başında bulunan polis ve askerler ile tüm Türkiye’nin bayramını kutladı.