Boğaziçi’ne arkasını dönenlere halkın cebinden 611 milyon TL aktı

Yavuz Selim İstanbul



Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi’nin malum kafadaki akademisyenleri, eylemlerini 2 Ocak’tan bu yana sürdürüyor. Prof. Bulu’nun görevden ayrılıp yerine Prof. Dr. Naci İnci’nin gelmesiyle de iflah olmayan akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi bahçesinde bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönüp ayakta dikilir vaziyette eylem yapıyor.



Üniversitede tam 39 haftadır devam eden eylemlerde “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıyan akademisyenler, ne istediklerini net olarak dile getiremiyor.

3 yılda rekor fatura

Bu zamana kadar istediği kişiyi rektör seçtiren, istemediklerini üniversiteden kapı dışarı eden statükocu/laikçi zihniyetin kalıntıları olarak bilinen akademisyenlerin devletten aldığı yüksek oranlı maaşları ise devlete diklenmelerine rağmen tıkır tıkır yatıyor. İdeolojik çiftliğe çevirdikleri Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör hegemonyası sona eren laikçi akademisyenler ilim üretmek yerine 8 aydır okul bahçesinde dikilerek eylem yaparken, 996 kişilik akademik kadrosu bulunan üniversiteye devletin son 3 yılda personel masrafı olarak 611 milyon 240 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Sadece 2020'de 236 milyon

271 gündür eylemlerin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’nde personel gideri ve SGK prim ödemesi olarak; 2018 yılında 163 milyon 637 bin TL harcanırken, 2019 yılında 211 milyon 563 bin 894 TL, 2020 yılında 236 milyon 39 bin 123 TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Akademisyenlerin başını çektiği personellerin masrafıyla Boğaziçi Üniversitesi devlete 3 yılda 611 milyon 240 bin 17 TL’lik mâli yük oluşturdu.

996 kişilik kadro

Bilimsel çalışmalarla değil dikilme eylemleriyle gündeme gelebilen Boğaziçi Üniversitesi’nin 2020 itibarıyla akademik personel kadrosunda 83’ü yabancı 996 akademisyen bulunuyor.



Üniversitede 201 profesör görev yürütürken; 116 doçent, 171 doktor/öğretim üyesi, 218 öğretim görevlisi, 290 araştırma görevlisinin vazife üstleniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı istihdam edilen akademik personelin sayısı ise 256.