Boğaziçi'nden mikro batarya üretim atağı
Teknoloji

Boğaziçi'nden mikro batarya üretim atağı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Boğaziçi'nden mikro batarya üretim atağı

İleri teknoloji ve mühendislik alanındaki araştırmalarına bir yenisini daha ekleyen Boğaziçi Üniversitesi, Mikro Batarya Tasarım Projesi kapsamında, kredi kartı üzerindeki tümleşik devre kartından daha küçük boyutlarda, hermetik olarak sızdırmaz mikro bataryalar geliştirmek için çalışmalara başladı.

Boğaziçi Üniversitesi, sağlık, savunma ve afet teknolojileri gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ileri teknoloji ve mühendislik alanındaki araştırmalarına bir yenisini daha ekleyen Boğaziçi, Mikro Batarya Tasarım Projesi kapsamında, kredi kartı üzerindeki tümleşik devre kartından daha küçük boyutlarda, hermetik olarak sızdırmaz mikro bataryalar geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nurullah Ateş, mikro bataryaların, güvenlik, uzun süreli çalışma ve mikro ölçekte entegrasyon ihtiyacının belirginleştiği alanlarda etkili bir çözüm potansiyeli taşıdığını belirtti.

Doç. Dr. Ateş, bu nedenle projede mikro bataryanın tasarımını merkeze aldıklarını aktararak, "Hermetik sızdırmazlık yaklaşımı sayesinde bataryanın çevreyle etkileşimini kontrol ederek özellikle tıbbi uygulamalarda kritik olan güvenlik ve kararlılık hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu çok katmanlı AR-GE projesi, medikal teknolojilerden afet koşullarına ve savunma sanayine uzanan geniş bir kullanım alanı için yerli bir altyapı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mikro batarya tasarımına ilişkin çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü"ne layık görülen Ateş, bunun sürdürdükleri araştırmaların bilimsel değerinin altını çizen anlamlı bir geri bildirim olduğunu kaydetti.

Ateş, mikro batarya tasarımı gibi disiplinler arası alanlarda, ekiplerin uzun soluklu ve titiz şekilde ilerlemesi gerektiğini, üniversitede oluşan araştırma ortamının zorlu problemlerin ele alınmasını mümkün kıldığını ifade etti.

