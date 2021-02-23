Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘rektör istifa’ sloganıyla başlayan ve eşcinsel sapkınlara hak arayışlarına dönüşen protestolar içkili alemlerle devam ediyor.

CHP ve HDP olayları kışkırttı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bir grup akademisyen ve öğrenci tarafından protesto edildi. Okul içinde başlayan gösteriler CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun protesto alanına giderek öğrencilere ‘örgütlenme’ çağrısı yapması ve HDP’nin de desteğiyle şiddetini artırdı.

Muhalefetin ve terör örgütlerinin de destek verdiği olaylar, başta Yunan ve İngiliz basını olmak üzere uluslararası medya tarafından da ilgi gördü.

Terör örgütü PKK'dan Boğaziçi'ne açık destek

‘Katil polis’ sloganlarının atıldığı, terör örgütü marşları eşliğinde halayların çekildiği olaylar; Kadıköy’de aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu şahıslar tarafından farklı bir boyuta taşındı. Kadıköy’de yapılan gösterilerde polis otosuna tekmelerin atıldığı görüntülerin hemen ardından terör örgütü PKK'dan da açık destek geldi.

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan’ın ‘öğrenciler çok iyi çıkış yaptı’ dediği olaylarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘Türkiye’nin evlatları’ şeklinde güzellemede bulundu.

Erdoğan'a yazdıkları mektupta Demirtaş'ın tahliyesini istediler

Rektörün istifasını isteyen grup, protestoların ilerleyen günlerinde Kabe provokasyonu ve rektörlük binasını işgal girişimi ile işin asıl amacının ‘rektör’ olmadığını bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kamuoyuna açık şekilde yazdıkları mektupta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istediler. Terör örgütlerinin ağzıyla konuşan Boğaziçili bir grubun yakın zamanda da HDP’li Pervin Buldan’la bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun başarı sıralaması kötüye giden Boğaziçi Üniversitesi’ni dünyanın ilk 100’e sokma hedefinin yanı sıra Boğaziçi’nde bazı akademisyen ve öğrencilerin protestoları devam ediyor.

Üniversitede ahlaksızlığın pazarlaması yapıldı

Bir grup akademisyenin rektörlük binasına sırtını dönerek başlattıkları protesto sürerken; Boğaziçi’nde yapılan konserde kaydedilen görüntüler üniversitedeki ahlaksızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Eşcinsel sapkınların (LGBT) paçavralarıyla süslenen sahne alanı ellerinde içki şişelerinin bulunduğu öğrenciler tarafından çevrelenirken adeta ahlaksızlığın pazarlaması yapılıyor.

LGBT bayrağının altına sığınarak kızlı erkekli, kız kıza yapılan iğrenç danslarla görüntülenen bir grup marjinal görünümlü Boğaziçililerin okulda içki içtiği anlar da kural tanımaz olduklarını yeniden gösterdi. Görüntülerde bir erkeğin giydiği elbise ile kız kılığına girdiği, bir kızın da takma sakal ile erkek kılığına girdiği de görülüyor.

İçki şişeleri ile 'rektör istifa' diye bağırdılar

LGBT bayraklarını sallayarak ellerinde içki şişeleri ile görüntülenen grubun ara sıra ‘rektör istifa’ şeklinde bağırması ise dikkat çekti.

Okuldaki ahlaksızlığı canlı yayına alan şahsın söylediği sözlerse öğrencilerin bir yerlerden talimat aldığını gösterdi. İçki şişelerini kast ederek, “Bu aralar bana gösterilmesin denildi.’ diyen şahıs ne dediğini fark edince ‘Olmayan şeyi nasıl atacağım.’ diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak canlı yayın esnasında fark etmeden de olsa görüntüye birçok defa içki içen öğrencilerin görüntüleri yansıdı.