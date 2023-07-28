Boğaziçi Aydınlar Topluluğu düğmeye bastı! Kılıçdaroğlu istifa et
Boğaziçi Aydınlar Topluluğu ile Boğaziçi Aydınlanma Toplulukları üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. İstifa imzacılarının arasında CHP Enerji Komisyonu E. Başkanı Necdet Pamir de yer aldı.
Boğaziçi Aydınlar Topluluğu ile Boğaziçi Aydınlanma Toplulukları üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa eden bir metne imza attı.
Ahmet Ercan ve Ufuk Söylemez gibi isimlerin imzaladığı metinde CHP Genel Başkanlığı için Nasuh Mahruki ve Ömer Faruk Eminağaoğlu önerildi.
İşte o açıklama:
Sayın Kılıçdaroğlu,
Özellikle Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz son 2023 seçimlerinde sürdürdüğünüz doğrucu, sabırlı, birleştirici, dayanışmacı, yurtsever davranışlarınızla, yıllar boyu özlem duyduğumuz nitelikli bir siyasetçi örneği oluşturdunuz. Ne yazık ki, bu örnek davranışınız eğitimli kişi oranının çok az olduğu Türkiye’de, başkan olduğunuz yıldan beri karşılık bulamadı. Aydınların umudu olan Cumhuriyetin kurucu partisinin oyu yüzde 25’lere çakılı kaldı. Yitiren yalnız siz olmadınız, bizler ile Türkiye’nin demokratik geleceği ile yeni yetişen gençlerin umudu oldu.
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Artık bıçak kemiğe dayandı.
Evrenin gelişiminde hiç değişmeyen, dönüşüm ile değişimdir. Sağlıklı toplumsal yaşamda da bu ilke ile doğanın kuralları geçerlidir. Özellikle demokrasilerin diktatörlüğe evrilmemesi için de kural, eskiyenin yerini yenilerine bırakmasıdır. Sizin içtenlikle yurdumuzun aydınlık günlere ermesi için verdiğiniz savaşımı alkışlıyoruz. Ancak, yitirenin görevde kalması kurucu partiye olan güveni, umudu, coşkuyu, tuğyanı(heyecanı) düşürür, oy verenleri bezdirir, sandıktan uzaklaşmalarına neden olur, karşı olduğumuz tek erkli yönetimi pekiştirir.
Ne yazık ki, ardı ardına süren yenilgilerin, ulusumuz ile devletimizde oluşturduğu derin yaraların iyileştirilmesi gittikçe ötelenmekte, süre içinde Cumhuriyetin değerleri, Türk-Atatürk devrimleri bir bir aşındırılmaktadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66’ncı maddesinin değiştirileceği, sonrasında ise yönetim düzeninin, ayrıca ülke bütünlüğünün tehlikeye gireceğine ilişkin endişelerimiz gün geçtikçe artmaktadır.
Biz, yurtsever, toplum önderlerinin oluşturduğu BOĞAZİÇİ AYDINLAR TOPLULUĞU İLE BOĞAZİÇİ AYDINLANMA TOPLULUKLARI (BAT) üyeleri olarak yurdumuzun aydınlık geleceği için düşünce üreten, ayrıca tavır takınan bir ulusal strateji dereniyiz.
Biz, BAT üyeleri olarak ülkemiz ile toplumumuz için yaptığınız özverili çalışmalar için sizi alkışlıyor, bundan böyle CHP’nin deneyimli aksakal danışmanı konumunda kalarak ülkemize yarar sağlayacağını düşünüyoruz.
Bu bağlamda sizin demokratik olgunlukla bırakacağınız CHP Başkanlığı konumuna, hiç kuşkunuz olmasın, CHP kendi organları içinden bu görevi gerektiği gibi üstlenecek pek çok aday içinden birisini seçecektir.
Kaldı ki, eğer CHP organları çağrıda bulunursa, BOĞAZİÇİ AYDINLAR TOPLULUĞU içinden gönüllü olarak bu görevi üstlenmek için sayın üyelerimizden,
1.Emekli Baş Savcı Ömer Eminağaoğlu ile
2.AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’yi Öneriyoruz.
28 Temmuz 2023
İmza Koyanlar
1. Prof Dr Övgün Ahmet Ercan, ITÜ Jeofizik Müh. Böl. BAT Kurucu Bşk.
2. Eski Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez
3. Milli Merkez Genel Sek. Haluk Dural, Kimya Y. Muh. Eski Planlama Daire Bşkliğı
4. Em. General Dr. Tarık Özkut, Sağlık Bil. Bölüm Bşk.
- Dr. Suna Zihni
6. Em. Bankacı Fatma Şiyma Aksekili, tur lideri
7. Sonay Tufan
8. Ön Türk Akademisi Yön
Kur. Üy. Sibel Zeren
9. Eski İstanbul Baro Bşk Av. Muammer Aydın
10. Çevre Seh ve İklim Değ E. İst. İl md. Firdevs Yüksel
11. Selanik Platformu Bşk Kemal Şahin Talan
12. Sanayici Hasan Basri Aksu, Mak. Yük. Müh
13. Mustafa Aydemir, Tarih Arastırmacısı, Yazar Ressam Heykeltıraş
14. Ruhat Yüksel
15. Sinan Devin
İnşaat yük. mühendisi
16. Noyan Sancar, İnş.ve Çevre Y. Müh.
17. E. Albay Arlf Taşabat
18. Prof Dr Lale Afrasyap Temel Onkolog Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)- İstanbul Başkanı
19. Doç Dr Tuğrul Kihtir, Yarman, Türk Tarihi Araştırmacısı, Yazar.
20. Beyazıt Kahraman, YTÜ E. Öğr. Görevlisi.
21. Öğretmen Tahsin Şimşek, Yazar
22. Hukukcu/Sosyolog Av. Yasemin Ceylan
23. İletişim uzm. Ahmet Baycu
24. Borsa yat. Uzm. Sitare İnce
25. Sefa Kabaalioğlu
26. Selçuk Alagöz Manioğlu, Müzik Sanatçısı
27.Suna Demirkaya
İstanbul Kültür Sanat Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı
Reklam Ajansı ve Sinema Televiziyon
28. Petrol ve Doğ Gaz Müh. Necdet Pamir, Akademisyen, stratejist, e. CHP Enerji Kom. Başk.
29. Prof Dr Berin Ergin, Hukukcu
30. Doç Dr Kevser Köklü, Akademisyen, Matematikci
31. İnş.Müh. Hıfzı Halûk VELİDEDEOĞLU
Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği, Gen.Sek.
32. Dr Tamer Oruç
33. Turhan Eren
Sanayici, Mak. Müh.
Yönetim bilimi ve Mühendislik Ekonomisi Uzmanı.
34.Ertan Tümay Kimya Y. Mühendisi
35. Ertuğrul Genç, e. Trabzon- Maçka Bel. Başkanı
36. Gülbin Ergör, 10. Köy Derneği
37. Sinan Koçak, Yelkenci
38. Uğur Gültekin, e. Cam Sanatçısı
39. İbrahim Bilgenoğlu, e. Öğretmen.
40. E. Baş Savcı Ömer Eminağaoğlu,
41. AKUT Vakfı Bşk. Nasuh Mahruki,
42. Av. Meltem Zafer
43. Ayfer Pehlivanoğlu
44. E. Yarbay Günal Yalçın
45. Can Artuner, Taşınmaz Değer Biçici
46. Emine Temecikli, e. Bilişim Uzmani
47. Selami Şengül, Siyaset Bilimci
48. Nilüfer Akaktan, e. Bankacı
49. Sevinç Dalyan, Mak. Müh. Cumhuriyet Kadın. Bşk
50. Yusuf Elmas, Bilgisayar müh, Tarih Araştırmacısı, İletişim uzmanı.