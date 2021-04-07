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Gündem Boğaz’dan geçişlere yeni kriter getirildi! “Tehlikeli yük” yeniden tanımladı.
Gündem

Boğaz’dan geçişlere yeni kriter getirildi! “Tehlikeli yük” yeniden tanımladı.

Türkiye Montrö Sözleşmesi ve darbe heveslisi emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenliği artırmak için “tehlikeli yük”ü yeniden tanımladı. Petrol ürünleri, kömür, hurda, gübre ve sıvılaşmış gaz nakliyesinde kullanılan gemiler “tehlikeli yük taşımacılığı” kapsamına alınacak. Yükünü doğru bildirmeyen gemiye para cezası kesilecek, acente faaliyeti durdurulacak ve geçiş sırasını kaybedecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 07:21:00 - 2021-04-07 07:50:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir zamanda Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti. Yapılan revizyon çerçevesinde tehlikeli yük yeniden tanımlanırken, bu kapsamda petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra Boğazlar’ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak.

Üçlü yaptırım

Bu doğrultuda, Boğazlar’dan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı. Ayrıca acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Son olarak ise gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.

 

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Yorumlar

Emrk

Güzel işte boğazlardan geçecek gemilerdende para alınsın montröyü tek taraflı fesh ettim desin Kanal İstanbul’u yapmaya gerek kalırmı o zaman kalmaz eğer o gemileri zorla kanaldan geçirebilecek gücün varsa rant için yapılıyor ortaya çıkar
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